Curva Ferrovia chiusa: al Franchi previsti solo 15mila spettatori

Saranno probabilmente poco più di 15 mila stasera i tifosi presenti al Franchi (la curva Ferrovia rimarrà chiusa come da programma iniziale) per l’andata degli ottavi di finale di Conference League. Certo, il Sivasspor non è avversario che richiami il gran pienone, ma dopo gli oltre 40 mila di sabato scorso col Milan (nuovo record stagionale) la speranza in casa viola era di poter vedere un Franchi un po’ più pieno. Lo scrive il Corriere Fiorentino.