Cristiano Ronaldo contro Ribery, una sfida da pallone d’oro

Sulle pagine de La Nazione si mette in evidenza l’opposto percorso di avvicinamento al match di Juventus e Fiorentina. Le azioni dei bianconeri sono in netto rialzo, l’obiettivo di agganciare le milanesi sembra alla portata. Mentre i Viola soffrono terribilmente per una classifica da incubo e per una vittoria che in campionato manca da mesi. Il match in scena questa sera alle 20:45 assume così un’importanza rilevante. I due protagonisti più attesi saranno sicuramente Cristiano Ronaldo e Ribery. Due campioni, dentro e fuori dal campo, che nell’arco delle loro carriere hanno combattuto a più riprese per Champions League e Pallone d’oro. Quest’ultimo nota dolente per il francese, uno dei pochi riconoscimenti che manca alla sua bacheca. Alla Fiorentina servirà il miglior Franck Ribery che sogna di sorprendere tutto e tutti nella notte di Torino.

