Crisi viola, tutti a rapporto. Commisso vuole una reazione già contro la Roma

Settimana e Marzo, in generale, decisivi per il futuro della Fiorentina. La società Viola ed i suoi tifosi vorrebbero già pensare al futuro per tornare a sognare, invece sono ancora invischiati in questa lotta salvezza triste ed infinita. Come riportato da La Nazione, tra dirigenti e spogliatoio è andato in scena un faccia a faccia acceso dopo la brutta sconfitta di Udine. Con Roma e Parma all’orizzonte, e tanti punti in palio, è necessario alzare l’asticella delle prestazioni. La società su input di Rocco Commisso, vuole dal gruppo un immediato segno di reazione. Di riscatto. Di rilancio nel mettere insieme prestazioni e soprattutto risultati che scongiurino il rischio della retrocessione. La prima risposta è attesa già per domani sera al Franchi.

