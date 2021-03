Pruzzo: “Pradè? Da due mercati non arrivano rinforzi. E i giocatori in rosa…”

Roberto Pruzzo, ex attaccante anche della Fiorentina, ha parlato a Rtv38: “Pradè? La realtà è che da due mercati non arrivano rinforzi. Dopo aver venduto Chiesa ha preso Callejon all’ultimo minuto, mi piacerebbe sapere se Iachini ne avallò l’acquisto… Se Prandelli ha avvalorato il mercato invernale, allora sbaglia anche lui. Poi veniamo ai giocatori: ognuno va per conto suo, non formano una squadra”.

LEGGI ANCHE – Failla: “Commisso, fin qui gestione mortificante. Manca autocritica”