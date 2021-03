Failla: “Commisso, fin qui gestione mortificante. Manca autocritica”

Fabrizio Failla, giornalista Rai, è intervenuto a Toscana Tv: “È mortificante il momento attuale della Fiorentina e questi due anni di gestione Commisso. Normale servisse un periodo di ambientamento, ma gli errori commessi sono imperdonabili. Ammiro l’entusiasmo di Commisso, meno le sue reazioni contro la stampa. La vicenda stadio è e continua a essere stucchevole, da anni. A gennaio sono arrivati Malcuit, che ha giocato 40 minuti in due anni, e Kokorin, una scommessa: serviva altro. Fin qui è una gestione da 4–, i risultati sono sotto gli occhi di tutti e non servono interpretazioni. Deluso dalla mancanza di una serenità autocritica, spostando sempre i problemi dall’interno all’esterno. Non riconosco i soliti Milenkovic e Pezzella, non a caso entrambi sono in scadenza e si guardano intorno, evidentemente perché non convinti dalla bontà del progetto. Ringraziamo Vlahovic e Castrovilli“.

