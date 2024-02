Crisi profonda: Italiano cerca l’aiuto della “classe operaia”

L’esempio da questo punto di vista potrebbe essere Beltran che, accertate le enormi difficoltà nell’esprimersi da centravanti, sta riuscendo a riciclarsi nel ruolo di trequartista. Non a caso Italiano in vista della gara con l’Empoli sta seriamente pensando di riproporlo dal primo minuto in coppia con Belotti, dopo che a Bologna, Bonaventura, ha ancora una volta dato prova di essere sprofondato in una crisi profonda. L’argentino ha segnato 5 reti nelle ultime 10 partite di campionato giocate e la sensazione è che da ora in avanti giocherà sempre più spesso alle spalle del centravanti, e non da prima punta.

La stessa zona di campo occupata solitamente da Barak che, in una stagione nella quale si è visto pochissimo (soltanto 611’ giocati in tutte le competizioni) rischia quindi di trovare ancora meno spazio. E poi Maxime Lopez. Arrivato come alter ego di Arthur non è riuscito a imporsi nemmeno quando il brasiliano è stato costretto a fermarsi o, al massimo, a giocare spezzoni di partite. L’ultima macchia a Lecce, con quel terribile pallone perso sul calcio d’inizio che ha regalato ai giallorossi il gol del 3-2.

Mandragora ha mandato qualche timido segnale anche se pure lui, a Bologna, è sprofondato. Per non parlare di Parisi che, viste le difficoltà evidenti di Biraghi, avrebbe l’opportunità almeno per provare a ribaltare le gerarchie. Il problema è che pure lui, quando ha giocato, ha commesso valanghe di errori.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.