Cresce l’attesa per le nuove maglie: entro il 22 agosto saranno svelate

Le nuove maglie da gioco della Fiorentina segneranno il passaggio da Le Coq Sportif a Robe di Kappa, che vestirà i viola per i prossimi quattro anni, con opzione per altri due. C’era in programma un evento di presentazione delle nuove divise, ma le misure di sicurezza scoraggiano simili iniziative, e allora avverrà tutto online, con la prima occasione dal vivo che sarà l’esordio in campionato della Fiorentina Femminile, il 22 agosto. Indizi sui colori? La classica maglia viola senza più pantalone nero, la maglia da trasferta bianca, la terza rossa con una croce grigia, tutte senza colletto. Lo scrive La Nazione.

