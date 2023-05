Cresce l’attesa in casa Fiorentina: col Basilea obiettivo 35mila tifosi

Il fermento in casa Fiorentina - scrive La Nazione - comincia a farsi largo fra i tifosi. In primis per la sfida contro il Basilea giovedì sera. Obiettivo vestire a festa il Franchi come nelle serate più importanti. La corsa al biglietto è cominciata da giorni, al momento sono attesi circa 25mila tifosi, ma il dato è destinato a gonfiarsi. Ieri è iniziata la vendita libera e con tre giorni ancora a disposizione si può realmente provare ad avvicinare quota 35mila. La curva Fiesole metterà in vendita 20mila bandiere in tutto lo stadio con un duplice scopo: realizzare un colpo d’occhio da brividi e raccogliere fondi per allestire una coreografia spettacolare per la finale di coppa Italia.