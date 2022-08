Cremonese, una vera rivoluzione: 18 nuovi giocatori da gestire per Alvini

La Repubblica dedica un approfondimento al tecnico toscano della Cremonese, Massimiliano Alvini , protagonista negli anni della scalata dagli amatori alla Serie A: la Fiorentina lo ha già affrontato in amichevole nel 2020, 5-1 alla Reggiana nella quale si intravedevano già le sue idee. L'allenatore viola era allora Iachini. Sarà una Cremonese, la sua, ancora in fase di rodaggio, con solo Zanimacchia che resiste tra i protagonisti principali della promozione in A.

Vasquez (d, Genoa), Milanese (c, Roma), Ndiaye (d, Roma), Radu (p, Inter), Chiriches (d, Sassuolo), Tenkorang (c, Campobasso), Ghisolfi (c, Fiorenzuola), Tsadjout (a, Ascoli), Ghiglione (d, Genoa), Pickel (c, Famalicao), Ascacibar (c, Hertha Berlino), Quagliata (d, Heracles Almelo), Okereke (a, Bruges), Aiwu (d, Rapid Vienna), Escalante (c, Lazio), Lochoshvili (d, Wolfsberger), Dessers (a, Feyenoord), Saro (p, Crotone).