Cremonese-Fiorentina, spettacolo sugli spalti: attesa per la coreografia

Nel settore ospiti andrà in scena una coreografia che il tifo viola ha già predisposto comunicando ieri le indicazioni da mettere in pratica al momento dell’ingresso in campo delle squadre

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul numero dei tifosi viola previsto allo "Zini". Una sfida che vede i viola favoriti e che nessuno vuole perdersi, anche perché sarà spettacolo pure sugli spalti. Se in Lombardia sono in tanti ad essersi assicurati i biglietti dello stadio Zini, andato rapidamente esaurito, anche in casa viola l’entusiasmo è alle stelle, motivo per cui saranno quasi 4 mila i tifosi in arrivo da tutta Italia, molti dei quali (almeno 1.500) disseminati negli altri settori. Di certo nel settore ospiti andrà in scena una coreografia che il tifo viola ha già predisposto comunicando ieri le indicazioni da mettere in pratica al momento dell’ingresso in campo delle squadre. Quando, la squadra allenata da Italiano potrà comunque fare affidamento su un sostegno incessante.