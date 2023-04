Cremonese-Fiorentina, la partita di Mondonico: “Una favola, c’è il suo zampino”

Poi un aneddoto: "Il giorno più felice della sua carriera fu la promozione della Fiorentina in serie A. La foto simbolo è quella testa a testa con Riganò, lui voleva lasciare che fosse la squadra a prendersi gli applausi. Non l’avevo mai visto così felice, fu come toccare il cielo con un dito perché per la Fiorentina avrebbe fatto qualunque cosa. Quella storia finì come finì, ma niente potrà cambiare quella gioia. A distanza di anni posso dire che forse qualcuno si è pentito delle critiche che gli ha fatto".