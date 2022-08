“Cremonese come al calcetto del giovedì, ma senza lo Jovic tedesco è dura…”

Sulle pagine de La Repubblica Firenze si legge a firma di Stefano Cappellini che sarebbe stato meglio affrontare Twente alla prima giornata di Serie A e Cremonese nel preliminare di Conference: in Europa non si può sbagliare, in campionato c'è tempo per recuperare. "Peccato, la Cremonese pare proprio la vittima ideale: una di quelle squadre salite dalla B cambiando allenatore e tre quarti di squadra, che si ritrovano al campo un po’ come al calcetto del giovedì, chi c’è c’è, ma almeno senza la scocciatura di doversi mettere d’accordo sul colore della maglia da portare".