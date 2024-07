Costruzione dal basso, terzo uomo e ritmo: ecco il Palladino-pensiero

Prove in mediana

In questi giorni, non a caso, Palladino ha testato le capacità di impostazione dei quattro mediani a disposizione: Bianco, Mandragora, Infantino e Amatucci. Palladino si è fermato spesso a parlare con chi fa quel ruolo, a testimonianza di quanto sia importante il cosiddetto "terzo uomo" nella sua impostazione. Soprattutto gli ultimi due, però, probabilmente partiranno e a più riprese il tecnico ha fatto capire alla società di come ci sia necessità di elementi in mezzo al campo pronti e di qualità per poter dispensare al meglio il suo credo.