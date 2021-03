Cosmos, Sembroni: “Capisco Commisso. Barone persona appassionata”

Emmanuel Sembroni, uno dei giocatori dei New York Cosmos di Rocco Commisso prossimi allo smantellamento, ha parlato al Corriere dello Sport. Vi riportiamo alcune delle sue dichiarazioni:

Mi invitarono a giocare un’amichevole, alla fine si presentò il vice-presidente Barone, persona appassionata, che mi disse: la prossima la farai con noi. Mi sembrò incredibile. Pensavo di smettere di giocare. Ora però chiudo qui. Capisco Commisso: mantenere un club a New York in queste condizioni è una perdita, molto più che in piccole realtà.