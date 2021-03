C’è sempre una prima volta: il calcio a stelle e strisce senza i Cosmos

I New York Cosmos di Rocco Commisso si fermano. La storica e gloriosa società di calcio statunitense, quest’anno, non parteciperà alla NISA, ovvero la lega indipendente del soccer a stelle e strisce. Niente coppa di lega il 13 aprile, niente campionato dall’1 maggio. E come racconta Massimo Basile sul Corriere dello Sport, la motivazione ufficiale data dai vertici del club è che a causa della pandemia ci si deve fermare. Così, nei mesi scorsi, è iniziato lo smantellamento delle giovanili, mentre giocatori e tecnico della prima squadra sono stati liberati per cercarsi una nuova sistemazione. Dagli anni di Pelè, Chinaglia e Beckenbauer di acqua sotto i ponti, per i Cosmos, ne è passata, Rocco Commisso voleva portare il club nella Major League, la Serie A americana, ma si è scontrato contro il muro eretto dagli altri presidenti. E tra i tifosi, italo-americani nella maggior parte, adesso c’è grande delusione per questo 2021 che non vedrà i Cosmos scendere in campo.