Così Pradè chiama Maxime Lopez: un soprannome che spiega molto

Il Corriere dello Sport rivela un retroscena di mercato. Il soprannome che gli ha dato il direttore sportivo Daniele Pradè racconta già bene cosa i dirigenti si aspettino da lui. Lo chiama “il mago” per il modo in cui riesce a nascondere il pallone mentre gioca ed è evidente che il suo tasso tecnico potrà dare una mano alla manovra della Fiorentina. Bravo nel palleggio, nel dribbling e nella gestione del gioco ha caratteristiche diverse da tutti gli altri centrocampisti e sarà utile fin da subito per poi diventare un giocatore-chiave negli schemi viola. Nelle gerarchie del centrocampo è pronto a dare battaglia e respira già l’aria di esordio ufficiale nella Fiorentina. Almeno questa è la sua speranza che poi è anche quella dei tifosi, curiosi si vedere all’opera l’ex Sassuolo nel 4-2-3-1 di Italiano. Al Viola Park, durante gli allenamenti, sarà una lotta quotidiana per accaparrarsi la fiducia dell’allenatore e di conseguenza un posto da titolare.