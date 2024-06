Così Palladino può rilanciare Fabiano Parisi: modulo e fiducia

Parisi ha passato una stagione complicata. Resta il fatto che con l'arrivo di Palladino torna tutto in ballo. Ad esempio non è detto che se Biraghi dovesse rimanere il capitano, Parisi non potrebbe insidiarne il posto. Così come non è da escludere che il tecnico campano in un potenziale 3-4-2-1 consideri l'impiego del difensore come quarto di centrocampo a sinistra. Le ipotesi sono tante, l'importante è che all'ex Empoli non manchi la voglia di imporre quella qualità che nel luglio 2023 ha spinto la dirigenza viola a bussare alla porta di Fabrizio Corsi per prelevarne il cartellino per una cifra attorno ai 10 milioni più bonus. In un certo senso il calciatore nato a Solofra aspirava a essere nella lista dei convocati di Luciano Spalletti per l'Europeo in Germania, ma le sue speranze si sono ridotte strada facendo per via della scarsa continuità a Firenze.