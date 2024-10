Così Palladino ha allontanato i fantasmi. E quel gesto alla Allegri…

Camicia bianca, cravatta, e giacca lanciata via. E poi, quel cartellino rosso che arriva nei minuti finali. Ma non parliamo di Massimiliano Allegri. No, l’uomo espulso, che sembra non essere più in controllo, è Raffaele Palladino. Sì, proprio lui, l'elegante allenatore della Fiorentina, che ha guidato la squadra a una vittoria significativa e meritata contro il Milan, mantenendo comunque il suo stile anche senza giacca.