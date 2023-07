Fiorentina, le condizioni per Dia sono cambiate: l’affare si complica

Il nome di Diadella Salernitana è sempre al centro dell’interesse del club di Rocco Commisso e le condizioni adesso sono completamente cambiate: è infatti scaduta la clausola da 25 milioni di euro che era stata inserita nel contratto del giocatore. Questo vuole dire che il presidente Danilo Iervolino può prendere in esame eventuali offerte che possono arrivare da altre società e che possono prevedere anche l’inserimento di contropartite tecniche o bonus. Insomma non è più una formula secca, come nel caso della clausola rescissoria, ma ci sono ampi margini di manovra per trovare un accordo. Sempre che il proprietario della formazione campana non decida di tenerlo per un altro anno per proseguire il progetto tecnico, anche perché lo stesso Dia non scalpita per partire e il tecnico Paulo Sousa non vorrebbe perderlo, dopo le 16 reti che ha segnato nello scorso campionato. Senza dimenticare, inoltre, che sul calciatore c’è la concorrenza dell’Everton in Premier League. Sullo sfondo per la Fiorentina rimangono anche Nzoladello Spezia e Füllkrugdel Werder Brema. In più da ricordare che anche Luka Jovic scalpita e vuole giocarsi tutte le proprie chances. L’attaccante serbo ha segnato una doppietta contro la formazione Primavera, ma è rimasto a secco con il Parma giovedì scorso. Anzi, in quella gara è stato in campo soltanto per trenta minuti perché è subentrato a Cabral per poi lasciare il posto a Kokorin. Lo riporta il Corriere dello Sport.