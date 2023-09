Così Italiano difende Nzola da un ambiente ormai ostile

Per lui il momento è delicato, ma anche in questi giorni Italiano ha fatto di tutto per rassicurarlo e per proteggerlo da un ambiente che, inutile girarci attorno, si è già fatto abbastanza ostile nei suoi confronti.

Oggi, a Udine, Nzola sarà confermato. Per lui il momento è delicato, ma anche in questi giorni Italiano ha fatto di tutto per rassicurarlo e per proteggerlo da un ambiente che, inutile girarci attorno, si è già fatto abbastanza ostile nei suoi confronti. Per questo ha tanto bisogno di sbloccarsi e farlo oggi, in una partita che in caso di successo proietterebbe la Fiorentina nelle zone altissime della classifica, sarebbe il modo migliore per dare un calcio alla negatività, e tappare la bocca a chi l’ha già messo in discussione. Ad aiutarlo ci saranno Kouame, Bonaventura e Brekalo, in una batteria di trequartisti e attaccanti esterni che per la prima volta in stagione potrà contare anche su Ikonè anche se, il francese, ha un’autonomia ovviamente molto limitata. Lo riporta il Corriere Fiorentino.