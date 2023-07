Così il comune mette i 55 milioni mancanti: il piano di Nardella per il Franchi

La Nazione si sofferma sul piano di Nardella per trovare una soluzione ai 55 milioni mancanti. Cambiare sì, ma in che modo? A dettare la linea sono i tempi. Il nuovo bando di gara per il restyling del Franchi dovrà chiudersi entro il 15 novembre. Al massimo entro l’estate quindi Palazzo Vecchio e Roma dovranno trovare la strada per coprire i 55 milioni mancanti. La prima soluzione è che il governo applichi quanto chiesto dal Comune proprio nel ricorso al Tar: il trasferimento dei 55 milioni dal fondo Pnc (il piano nazionale complementare al Pnrr) allo stadio Franchi, proprio come fatto per Venezia. Un passaggio complesso perché i 93 milioni di Venezia sono stati sborsati da Roma in virtù della motivazione ‘ambientale’, mentre il progetto del Franchi riguarderebbe unicamente lo stadio e non la rigenerazione del quartiere. Il piano B invece è lo ’splitting’ dei fondi, il loro ’salto’ cioè su altri capitoli: convincere il governo a finanziare con 55 milioni altre opere o progetti oggi in rampa di lancio a Firenze e destinati a periferie, urbanizzazione, rigenerazione urbana e verde pubblico. Non lo stadio. In questo modo il Comune potrebbe trasferire risorse proprie, pari a 55 milioni, stavolta sul Franchi. Un travaso di fondi che renderebbe tutti contenti. In cambio Palazzo Vecchio potrebbe pensare di ritirare il ricorso al Tar del Lazio. Ma si tratta solo di ipotesi.