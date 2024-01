Così, Ikone rimane alla Fiorentina. Belotti? Non c’erano i presupposti economici

Tradotto: niente scambio con Belotti, il francese resterà a disposizione di Italiano. Che i presupposti economici non ci fossero per intavolare la trattativa si era capito.

Fra le certezze del mercato della Fiorentina c’è la permanenza di Ikoné, almeno fino alla prossima estate. «Voglio chiarire che non è in vendita - ha raccontato Joe Barone -, non è nemmeno sul mercato. Rimarrà con noi. Jonathan si è preso la responsabilità di tirare un rigore: l’ha sbagliato, sono cose che hanno conseguenze ma il gruppo lo aiuta e lo ama». Tradotto: niente scambio con Belotti, il francese resterà a disposizione di Italiano. Che i presupposti economici non ci fossero per intavolare la trattativa si era capito. Restava una suggestione tecnica, con lo scambio che sarebbe potuto essere utile a Italiano e De Rossi.