Così gioca Maxime Lopez: sarà il vice Arthur, ma studia Bonaventura

Meno muscoli, ma tanta qualità in più. Nel cambio tra Amrabat e Maxime Lopez la Fiorentina perde sicuramente in fisicità ma offre a Italiano un altro regista dal pensiero fino e col piede educato. Un giocatore «tascabile» (167 cm per 60 kg) ma che, in mezzo al campo, sa farsi rispettare. Merito di un carattere a dir poco deciso, tipico dei marsigliesi. Lì è nato, e lì è diventato calciatore. A nemmeno 20 anni infatti era già un titolare dell’Olympique e al momento del passaggio al Sassuolo (nel 2020, a 23 anni) contava già la bellezza di 150 presenze tra campionato e coppe. Vero e proprio pupillo di Rudi Garcia (che non a caso aveva chiesto a De Laurentiis di portarlo a Napoli) da tempo pareva destinato a lasciare la tranquilla Emilia per tornare a respirare atmosfere europee. Certo, la sua esperienza in neroverde non è finita nel migliore dei modi. Nell’ultima giornata infatti (proprio a Napoli) ha rimediato un’espulsione diretta per aver insultato l’arbitro che oltre a far infuriare Dionisi («Chi non vuol far parte di questo gruppo può farsi da parte») costringerà la Fiorentina a doverne fare a meno per le prossime due giornate. Niente Inter quindi, e niente Atalanta al rientro dopo la sosta. Per Maxime insomma, l’esordio in maglia viola è rimandato al weekend del 24 settembre, quando la banda di Italiano sarà di scena a Udine. A proposito. Il mister considera Lopez un’alternativa ad Arthur (preziosa visto che difficilmente il brasiliano potrà giocare sempre ogni tre giorni) anche se, all’occorrenza, potrebbe utilizzarlo anche al posto di Bonaventura. Certo. Resta la sensazione che con l’addio di Amrabat la Fiorentina perda parecchio come forza fisica ma Mandragora, Duncan e volendo anche Barak, lì nel mezzo, hanno comunque muscoli e centimetri per farsi rispettare. E poi, si sa. Basta tenere il pallone, e farlo girare, per risolvere il problema. In fondo, è questa la sfida. Lo riporta il Corriere Fiorentino.