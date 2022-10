Così Corvino ha fatto felice Commisso: i 200 milioni lasciati in dote

Il Corriere Fiorentino ricorda il passato di Pantaleo Corvino come dirigente della Fiorentina. Il suo ricordo a Firenze vive ancora e il apporto con società e tifosi è sempre stato ottimo. Tanti anni passati in viola, con tanti talenti comprati e flop deludenti. Ma il noto quotidiano si sofferma sui quasi 200 milioni che gli affari di Corvino hanno lasciato alla società di commisso. Infatti, partendo da Chiesa e poi con Vòlahovic, la cifra sale in maniera importante. 140 milioni per i due, a cui vanno aggiunte le cessioni di Veretout, Simeone, Lafont, Vitor Hugo, Pezzella, Ceccherini, Dragowski, Hancko, Laurini e Dabo. Per un totale di altri 60 milioni.