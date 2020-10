Cosa funziona e cosa no: sono tre i problemi della Fiorentina

Anche La Nazione evidenzia il problema dell’attacco per la Fiorentina: la coppia Vlahovic-Callejon non ha funzionato, Kouamé è apparso spaesato e Cutrone involuto. La squadra non sa gestire il vantaggio. Ma ci sono delle note positive: i giocatori non remano contro l’allenatore, Biraghi sembra davvero un esterno da Nazionale e Amrabat sta cominciando a carburare. Oltre, certo, a un Castrovilli da urlo (LEGGI). Ma il quotidiano individua in maniera precisa tre criticità: numero uno, troppi giocatori si esprimono al di sotto delle proprie potenzialità; numero due, appunto gli attaccanti, che patiscono gerarchie non definite e non incidono; numero tre, l’incombere di impegni delicati in un momento in cui servirebbe continuità di risultati.