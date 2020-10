Castrovilli, dieci… e lode. Una partita da superstar davanti al CT Mancini

Il Corriere Fiorentino celebra la doppietta di Gaetano Castrovilli in una partita dalle pressioni molto elevate. Il ragazzo ha dimostrato spalle larghe, oltre ad un repertorio tecnico ben nutrito e degno di un centrocampista totale. Serviva la stoffa del campione e Castrovilli ha risposto presente; e dire che rischiava pure di non partire titolare… 7-8 gol l’anno, aveva chiesto Iachini: lui è già a quota 4. Uno di rapina, uno con un destro a giro, insomma il ruolo più offensivo costruitogli dal Mister sta dando i suoi frutti. E’ di Castrovilli il 40% dei gol viola fino ad ora, con sei dei sette punti racimolati che portano la sua firma. A ciò si aggiungano atteggiamenti da leader e gesti positivi verso i compagni in campo e in panchina: tutto ciò che Firenze si sarebbe aspettata anche da Chiesa… E intanto Roberto Mancini prende appunti per l’Europeo.

L’ANALISI DI PRADE’ A FINE PARTITA