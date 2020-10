Pradè: “Settimana difficile. Era importante vincere, non il come. Senza Ribery….”

Il ds viola Daniele Pradè ha commentato la vittoria viola, e non solo, ai microfoni del sitto ufficiale: “La vittoria ci serviva, è stata una settimana difficile dopo il pareggio di Cesena. Abbiamo approcciato bene la gara, sul 3-1 ripensi a Milano e a Spezia, oggi non mi interessata come vincerla ma dovevamo vincere. Infortuni? Dispiace per Pezzella, ma ho visto bene Martinez Quarta. Ci prendiamo questi tre punti e continuiamo a lavorare, siamo contenti per il presidente e per i tifosi che si prendono una piccola soddisfazione. Ora andiamo avanti con le nostre idee. Callejon? Non è al massimo della condizione, quando manca Ribery soffriamo. Dobbiamo essere più precisi, più squadra in certi atteggiamenti ma i ragazzi mettono in campo tutto. Coppa Italia? Vogliamo andare più in là possibile”.

