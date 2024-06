Cosa farà Palladino con Nzola? Non è scontata la sua cessione

Se per l’ex Spezia si muoverà un mercato interessante, allora la Fiorentina prenderà in considerazione anche il suo addio. E quindi andrà alla ricerca di un bomber titolare e di una riserva

La Fiorentina monitora tanti attaccanti. Tutto questo, mentre la società viola ha di fatto chiuso la parentesi Belotti (arrivato in prestito secco dalla Roma) e valuta con attenzione quelle che potrebbero essere la manovre attorno a Nzola. Il concetto è piuttosto semplice: se per l’ex Spezia si muoverà un mercato interessante, allora la Fiorentina prenderà in considerazione anche il suo addio. E quindi andrà alla ricerca di un bomber titolare e di una riserva. In altro caso, Palladino potrebbe tenersi Nzola a disposizione come attaccante da turn over e da panchina.