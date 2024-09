Cosa farà Brekalo? Arabia Saudita via d’uscita per Sabiri

La Fiorentina deve risolvere qualche esubero. Per Sabiri — acquistato a gennaio 2023, poi lasciato in prestito prima alla Sampdoria e poi all’Al Fayha, in Arabia Saudita — non esiste invece una fotografia in viola, in virtù degli zero minuti giocati con la maglia della Fiorentina. Appaiono ormai sbiaditi i tempi in cui maramaldeggiava, con le sue punizioni, in serie B con la maglia dell’Ascoli. Il mercato, proprio in Arabia Saudita, però, chiude lunedì 2 settembre: potrebbe essere una «via d’uscita» ancora valida.