Corvino: “Vlahovic? Il merito è di Milenkovic. Vi spiego”

Pantaleo Corvino, ex dirigente viola e oggi del Lecce, ha rilasciato un'intervista molto interessante allaGazzetta dello Sport. L'ex viola ha toccato vari punti, partendo dal suo modo per scegliere i giocatori: "Ci si innamora di un giocatore come ci si innamora di una donna. C’è chi ama le bionde, chi le more. Soggettività". Inoltre, ricorda tutti i suoi acquisti a cui è più legato come quelli di Toni, Jovetic, Pulgar e Vlahovic.