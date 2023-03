Corvino torna a Firenze nella partita che non sarà mai come tutte le altre

Fra i temi della partita c’è ovviamente anche l’incrocio di Firenze con il suo ex ds, Pantaleo Corvino. Legato alla città, il Corvo ha raccontato mille storie di mercato, prima di fermarsi e poi riprendere l’avventura con il suo Lecce. Per Corvino – sue parole di qualche tempo fa – quella con la Fiorentina non potrà mai essere una partita come tutte le altre. Lo evidenzia la Nazione.