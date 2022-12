Corvino ricorda Mihajlovic: “Pagò colpe non sue. Disse no all’Inter per orgoglio”

Stamani all'alba prenderà il treno per raggiungere Roma e recarsi alla camera ardente di Sinisa Mihajlovic e dare l'ultimo saluto al tecnico scelto nel 2010 per sostituire Prandelli. Il ricordo di Pantaleo Corvino per la scomparsa dell'allenatore serbo è commosso, affranto, e l'ex dg viola ripercorre al Corriere Fiorentino alcune tappe dell'esperienza (difficile) in viola. Mesi difficili, con la piazza diffidente e perfino ostile nei confronti di Sinisa, e anche per questo il rapporto tra Mihajlovic e Corvino si fece strettissimo fin da subito. "Avevo un rapporto molto forte con lui. Lo presi dopo Prandelli e non fu facile, lui pagò tutto questo C’erano tante diffidenze nei suoi confronti, ma poi quella Fiorentina riuscì a fare un grande girone di ritorno facendo meno punti solo del Milan che vinse il campionato".