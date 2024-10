CorSport: “Una Fiorentina tenuta insieme con lo scotch. Adesso tocca a Moreno”

Moreno , difensore centrale argentino di 193 cm, maglia numero 22 e destro naturale, è stato acquistato dalla Fiorentina a fine mercato per circa quattro milioni di euro. Cresciuto nel Belgrano, dove ha affinato le sue capacità nella difesa a tre, ha attirato l'attenzione del club di Commisso. Come ha spiegato Palladino in conferenza stampa, Moreno è l'unico difensore di ruolo disponibile a causa delle squalifiche di Comuzzo, Martinez Quarta e Ranieri, oltre all'indisponibilità di Pongracic per infortunio muscolare.

Moreno, che finora non ha giocato un minuto, farà il suo esordio in una difesa ad alto rischio. Questo debutto rappresenta una grande opportunità per lui di affermarsi come un nuovo punto di riferimento in una Fiorentina che cerca di scalare posizioni e guadagnare credibilità, soprattutto in vista degli impegni di campionato. Palladino lo vede come un difensore chiave per il presente e il futuro, con l'arrivo di Valentini dall'Argentina previsto per gennaio. L'incertezza legata alla situazione di emergenza difensiva aggiunge un pizzico di curiosità e valore al suo debutto, ma tra tutti, Moreno sembra essere il meno preoccupato, ansioso di cogliere questa opportunità.