CorSport si chiede: “Forse Beltran bisognerebbe servirlo in modo diverso?”

Il Corriere dello Sport si sofferma su Beltran. I due gol sopra raccontati, in cinque partite e 258 minuti di Conference League sono peraltro gli unici due finora in stagione da parte dell’argentino classe 2001 che in campionato, viceversa, è ancora a secco e vanta solo un assist abbastanza fortuito a Gonzalez per il vantaggio nel 3-0 al Cagliari: segno evidente e inconfutabile della fatica sempre fatta anche solo a provare a finalizzare il gioco della Fiorentina da una posizione in cui non riesce a trovare né “aria” e né spunti. Ci prova, si impegna a fare quello che gli chiede Italiano tutte le volte che il tecnico siciliano lo chiama in causa nell’alternanza con Nzola, ma i risultati sono sempre stati quelli noti finora. Fuor di dubbio che il primo salto di qualità Beltran lo debba compiere proprio sotto il profilo atletico, ma i gol segnati al River Plate che hanno attirato le attenzioni della Fiorentina e un investimento da 25 milioni di euro, consigliano anche un modo differente di servirlo.