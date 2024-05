CorSport: “Saputo vuole Italiano, ma per rispetto di Commisso aspetterà Atene”

Thiago Motta- Bologna, è finita. L'allenatore del miracolo Champions League dei rossoblù saluterà la città e diventerà il nuovo allenatore della Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, Saputo avrebbe perso l'occasione di chiudere per Tudor e Farioli per aspettare la decisione di Thiago Motta. Adesso invece, l'opzione più concreta è quella di Vincenzo Italiano. Il Bologna è pronto a fare all-in sull'allenatore della Fiorentina, ma per rispetto del club di Commisso, Saputo aspetterà la finale di Conference League per chiudere il tutto. Di Francesco e Palladino sullo sfondo.