Il Corriere dello Sport-Stadio, attraverso un messaggio del suo direttore, Ivan Zazzaroni, ha voluto celebrare lo storico giornalista fiorentino. Sandro Rialti è venuto a mancare il 6 aprile e questa sarà la prima partita della sua Fiorentina dopo la sua prematura scomparsa: Non essendoci tu, caro Sandro, è inevitabile che oggi non ci siano nemmeno i tifosi viola, che la Fiesole resti vuota e l’inno non faccia battere i cuori del Franchi. La prima della Fiorentina in casa senza Ciccio Rialti. Tuttavia ti immagino di fianco a Davide, al capitano, a un altro amico carissimo entrato nella storia della Viola per non uscirvi mai più. Uno vicino all’altro: lassù il distanziamento sociale è sostituito dall’assembramento celestiale. Ciccio, eri e resterai per sempre la nostra voce fiorentina. Purtroppo ti sei inviato in cielo senza chiedere il permesso a nessuno.

LA PRIMA SENZA RIALTI. CALAMAI: “CI MANCHERAI”