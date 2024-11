Dodò è un elemento chiave per la Fiorentina, fondamentale sulla fascia destra. Nonostante la presenza di campioni come De Gea e Moise Kean, è Dodò a emergere come leader tecnico e carismatico della squadra. Instancabile, è il giocatore più impiegato con 1150 minuti disputati dall’inizio della stagione. In Serie A ha completato 19 dribbling su 37 tentativi, un risultato eccezionale per un terzino, paragonabile ai migliori attaccanti.