CorSport: “Per adesso l’attacco non è in discussione. Beltran e Nzola salvi”

La Fiorentina interverrà in attacco, ma con linee guida ben precise. L’input forte e chiaro che è stato dato nel corso delle ultime riunioni è che, per il momento, i due centravanti non sono in discussione. Né Nzola né Beltran (quasi quaranta milioni di spesa la scorsa estate) sono destinati a fare le valige nel corso della sessione invernale e, di conseguenza, non è previsto l’innesto di un altro numero nove che tolga spazio a due elementi già adesso in evidente difficoltà. Soprattutto mentale, visti gli appena quattro gol totali collezionati. Lo riporta il Corriere dello Sport.