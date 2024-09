CorSport: “Parisi verso la cessione a gennaio. Bocciato da Palladino”

Non un buon inizio per Fabiano Parisi, anzi. Palladino l'ha bocciato e l'acquisto di Robin Gosens l'ultimo giorno di mercato è abbastanza eclatante da questo punto di vista. Il Corriere dello Sport si sofferma sul suo futuro.

Da quando è arrivato a Firenze, Parisi ha faticato a ritagliarsi il suo spazio. Prima con Italiano, poi con Palladino. E l'ex Empoli non ha mai avuto grossi problemi fisici. Al primo anno Parisi ha totalizzato 1.954 minuti, per una media di mezz’ora a partita. Biraghi inoltre è stato ha chiuso la stagione come terzo calciatore viola per minutaggio, mentre il classe 2000 sedicesimo dietro a giocatori come Duncan, Kouame e Nzola.