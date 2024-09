Questo dipenderà dalle decisioni tattiche di Palladino per affrontare al meglio l’avversario. Potrebbe confermare quanto visto nelle prime sette partite, oppure adottare il cambiamento indotto dal secondo tempo contro la Lazio, che ha portato alla vittoria. In ogni caso, sarà una Fiorentina diversa e più offensiva, soprattutto con Gudmundsson e Kean in campo dal primo minuto. Questa sarà la vera novità, per un nuovo inizio in viola.