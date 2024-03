CorSport, nuova soluzione a centrocampo? “Barak al fianco di Maxime Lopez”

Antonin Barak potrebbe ritrovare il posto da titolare ma non sulla trequarti. Ormai, quel ruolo è in mano a Lucas Beltran, squalificato con la Roma e sicuro di un posto da titolare.

"Turnover a centrocampo che dovrebbe prevedere Maxime Lopez e Barak, mentre in attacco spazio a Ikoné, Beltran e Gonzalez alle spalle di Nzola". Che ci saranno vari cambi nella sfida tra il Maccabi Haifa e la Fiorentina ormai sembra una cosa scontata, ma il Corriere dello Sport propone una novità importante. Infatti, nel turnover previsto da Vincenzo Italiano, Antonin Barak potrebbe ritrovare il posto da titolare ma non sulla trequarti. Ormai, quel ruolo è in mano a Lucas Beltran, squalificato con la Roma e sicuro di un posto da titolare. Per questo motivo, l'ex Verona potrebbe ricoprire il ruolo di Bonaventura al fianco del regista. La coppia Maxime Lopez-Barak potrebbe essere una novità non indifferente per la sfida contro il Maccabi Haifa.