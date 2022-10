CorSport: improbabile il ritorno di Torreira

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport-Stadio, non ci sono conferme riguardo le voci di un possibile ritorno in viola di Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano, più volte visto a Firenze in questi giorni, sta per acquistare un appartamento nel capoluogo dove si trasferiranno i fratelli e il padre Ricardo, che come già da tempo pianificato hanno intenzione di aprire un'attività commerciale per radicarsi sempre più nel territorio fiorentino.