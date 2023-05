CorSport: “Minimo sforzo, massima resa. La Fiorentina sbriciola la Sampdoria”

"Minimo sforzo, massima resa". Il Corriere dello Sport esordisce così nel commentare la splendida vittoria della Fiorentina contro la Sampdoria. I 5 gol mettono i mostra tutta la differenza tra le due squadre, ma la cosa che fa sorridere di più Italiano è il come è arrivata questa vittoria. La squadra di Italiano sbriciola la Sampdoria, condendo la giornata con tante belle notizie: l'esordio di Cerofolini, con il turnover (sei calciatori cambiati rispetto alla Cremonese) propedeutico alla gestione delle forze in vista di semifinali di Conference (11 e 18 maggio) e della finale di Coppa Italia (24 maggio), con la conferma di gioco, attitudine e personalità, doti messe insieme in due stagioni e adesso consolidate. E poi, è tornata la vittoria che mancava dalla gara di San Siro contro l'Inter. Insomma, tutto secondo i piani per la Fiorentina.