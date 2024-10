CorSport: “L’equivoco Beltran. Un trequartista spacciato per centravanti”

Nonostante un cambio di allenatore con l'arrivo di Palladino, la situazione non è cambiata molto: Beltran ha continuato a essere utilizzato come trequartista piuttosto che come prima punta. Le tre partite simbolo di questa evoluzione sono state Fiorentina-Akademia Puskas, Fiorentina-Monza e Fiorentina-The New Saints, in cui Beltran ha ricoperto diverse posizioni, ma mai quella di centravanti vero. Di fatto, ora viene considerato più un'alternativa ai trequartisti come Gudmundsson e Colpani, piuttosto che a Kean, che invece rimane il centravanti titolare. Lo riporta il Corriere dello Sport.