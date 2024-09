CorSport: “La Lazio meritava di più, rigori ingenuità. Palladino rinasce così”

Da due lampi è nata la Fiorentina che ha spento una Lazio molto pericolosa (20 tiri), ma sfortunata nel risultato. Palladino ha trovato la formula vincente con un brillante Gudmundsson e la difesa a 4, finalmente con l’uomo e il piano giusti. Ha cambiato assetto all’intervallo, sotto di un gol e in difficoltà. La Viola si è trasformata, ribaltando il sogno di Baroni, partito forte con il gol di Gila, ma poi spezzato dalla rimonta avversaria, provocando la sua rabbia. Bloccata dal 3-4-2-1, la Fiorentina è rinata con il 4-2-3-1: Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens in difesa, Cataldi e Bove in mezzo, Colpani, Gudmundsson e Kouamé dietro a Kean.