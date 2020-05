Il Corriere dello Sport vede in Gaetano Castrovilli l’identikit perfetto per il futuro del centrocampo bianconero. La Juventus lavora infatti sul ringiovanimento del centrocampo con l’obiettivo di assicurarsi giovani talenti italiani. I bianconeri hanno bisogno di una mezzala tecnica, di qualità, da inserire nello scacchiere sarriano e Castrovilli può essere la pedina giusta in prospettiva, vista la stagione da assoluto protagonista in maglia viola e la chiamata in nazionale maggiore. Rocco Commisso però ha chiaramente evidenziato che vuole costruire anche attorno a Gaetano la Viola del futuro. Il muro del presidente è alto e, al momento, non è destinato a crollare. La Juventus come nella trattativa con Chiesa ha dei jolly che può giocarsi per convincere Commisso e questi riguardano i cartellini di Mandragora, molto gradito alla Fiorentina, Romero e Rugani. Oltre al numero 8 viola il pressing della Juventus è forte anche su un altro giovane centrocampista italiano, Sandro Tonali, anch’esso sulla rampa di lancio dopo l’esposione alla stagione d’esordio assoluto in Serie A

PER CASTROVILLI ARRIVANO ANCHE SIRENE FRANCESI, MA COMMISSO NON CI SENTE: GAETANO NON SI MUOVE DA FIRENZE