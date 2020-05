In un pezzo pubblicato su firenze.repubblica.it a firma di Niccolò Ceccarini, si legge come Gaetano Castrovilli sia stimato non solo tra i confini italici ma anche oltralpe. Pare, infatti, che oltre a Juve ed Inter, l’ex Bari sia seguito con grande attenzione anche dal Paris Saint-Germain, che magari vorrebbe affiancare a Verratti un altro centrocampista italiano dal grande talento. Ma Rocco Commisso lo ha già ripetuto più volte: Castrovilli non si muove da Firenze, fa parte di quel gruppo di giocatori su cui costruire la Fiorentina del futuro, una Fiorentina sempre più forte. Inoltre, l’ex ballerino ama Firenze e ci sta proprio bene, come ha detto il suo procuratore qualche giorno fa.

