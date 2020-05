Ag. Castrovilli rassicura: “Non rientrerà in scambi di mercato, a Firenze sta benissimo”

Michelangelo Minieri, ex viola e agente di Gaetano Castrovilli, parla a Il Corriere dello Sport del futuro professionale del centrocampista della Fiorentina, seguito con grande interesse da Juventus ed Inter:

Non prevedo nulla, è un momento difficile. Se ci sarà mercato, sarà un mercato con pochi soldi. Basato principalmente su intuizioni e scambi. Castrovilli ovviamente non rientra in un percorso di scambi. E a Firenze sta benissimo.