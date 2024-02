CorSport: “La Fiorentina vuole l’Europa League. Mai parlato di quarto posto”

Confronti su confronti tra le mura del Viola Park, soprattutto in questo periodo complicato. Vincenzo Italiano ha preso in mano il gruppo, con un dialogo continuo su errori, pressioni e obiettivi. Al centro del discorso dell'allenatore della Fiorentina c'è una sola parola "Noi". Sì, sottolinea il Corriere dello Sport, Italiano ha chiesto a tutti i giocatori di lasciare da parte inutili individualismi e di dare la precedenza al gruppo. Soltanto insieme la Fiorentina può tornare alla vittoria. Altro tema toccato dal tecnico è stata la prima parte di stagione, facendo trasparire la soddisfazione per una prima parte di campionato esaltante e per il percorso nelle coppe. Ancora c'è tanto da decidere, guai a buttare tutto il lavoro fatto. Infine, forse il tema più importante: l'obiettivo. Italiano, davanti ai suoi giocatori, ha parlato chiaramente di migliorare quello fatto lo scorso anno. Tutto porta a pensare all'Europa League, il vero obiettivo della Fiorentina. Il noto quotidiano sottolinea come nessuno, partendo dall'allenatore ha mai parlato di quarto posto e quindi Champions League.