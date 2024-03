CorSport: “La Fiorentina va presa così com’è. Italiano vince grazie ai cambi”

Una vittoria di altri tempi, su un campaccio fangoso e alla fine di una partita che la Fiorentina aveva in pugno dopo due minuti, salvo poi complicarsi la vita e andare sotto due volte. Ma il carattere, il cuore e i cambi giusti di Italiano (oltre alla superiorità numerica negli ultimi 15 minuti) hanno cancellato le brutte sensazioni di un primo tempo disastroso e regalato ai viola una vittoria preziosissima. L’eroe è stato Barak, al 95', come a Basilea la scorsa stagione, quando portò la Fiorentina alla finale di Praga. Insomma, prima male male e poi bene bene: senza mezze misure, la Fiorentina va presa così com’è. Ha ingigantito un Maccabi Haifa modesto e poi lo ha tramortito con un secondo tempo il cui finale resterà a lungo nella memoria per le emozioni che ha regalato. L’altra buona notizia per Italiano è che hanno segnato due attaccanti, prima Nzola e poi Beltran. Non è poco. Lo riporta il Corriere dello Sport.